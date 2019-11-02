Ученые рассказали неожиданную способность зрачков

Ученые рассказали неожиданную способность зрачков
Фото: pixabay

Оказывается, они сужаются и расширяются не только из-за света или его отсутствия.

Исследование провели ученые из Оксфордского университета. Результаты их работы опубликовали в журнале PNAS. В материале говорится, что для всех давно известно – на свету зрачок обычно сужается, а при слабом освещении обычно расширяется. Но, как выяснили эксперты, дело не только в свете, но и в мыслях. Если человек представит изменение освещения, то эффект будет такой же, если бы он резко включил или приглушил свет.

Чтобы выяснить это, ученые наблюдали за 22 добровольцами. При помощи них удалось доказать, что предположение специалистов верно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили наиболее опасный возраст у мужчин и женщин. Ученые выяснили, что наиболее опасный возраст у мужчин и женщин различается. Для этого специалисты исследовали несколько тысяч медицинских историй пациентов.

глаза ученые
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