Ученые рассказали неожиданную способность зрачков

Оказывается, они сужаются и расширяются не только из-за света или его отсутствия.

Исследование провели ученые из Оксфордского университета. Результаты их работы опубликовали в журнале PNAS. В материале говорится, что для всех давно известно – на свету зрачок обычно сужается, а при слабом освещении обычно расширяется. Но, как выяснили эксперты, дело не только в свете, но и в мыслях. Если человек представит изменение освещения, то эффект будет такой же, если бы он резко включил или приглушил свет.

Чтобы выяснить это, ученые наблюдали за 22 добровольцами. При помощи них удалось доказать, что предположение специалистов верно.

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