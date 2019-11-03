Блогер Варламов раскритиковал реставрацию Петропавловской крепости

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал реставрацию Петропавловской крепости в своём «ЖЖ». По его мнению, работы провели некачественно.

В частности, он отметил, что поверх старой кладки на стенах Иоанновского равелина появились панели с кирпичным «принтом». На фасадах некоторых зданий на территории крепости кирпичи нарисовали с помощью краски.

«Такое в подъезде старой хрущёвки стыдно делать, а тут одна из главных достопримечательностей страны», – отметил Варламов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Заячьем острове, в Меншиковом бастионе, ведутся историко-археологические работы. Исследователи под девятиметровым слоем нашли древний деревянно-земляной вал. Некоторые в СМИ называют эту находку первой крепостью и уже Петропавловскую второй, то есть полагают, что в Петербурге две крепости, а деревянная возникла куда раньше 1703 года.