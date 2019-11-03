Протурецкие боевики обстреляли американских военных в Сирии

Колонна военнослужащих США попала под обстрел в Сирии со стороны протурецких боевиков. Об этом заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, информацию об инциденте российской стороне передали представители американского командования, сообщает ТАСС.

Обстрел велся с территории, подконтрольной протурецким боевикам из Сирийской свободной армии (ССА). В результате обстрела никто не пострадал.

В начале ноября российские и турецкие военные приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы. Напомним, 9 октября турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии. Он отметил, что турецкие власти были вынуждены начать операцию ввиду поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG).