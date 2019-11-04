Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе наступит зима

Настоящие морозы петербуржцы могут ждать лишь в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Настоящие морозы петербуржцы могут ждать лишь в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать жителям в ноябре.

Со слов синоптика, опасаться скорого наступления зимы не стоит из-за скорого потепления в городе. Зима может заявить о себе после 20-х чисел настоящего месяца.

Как сообщили «Санкт-Петербургские Ведомости», к сильным морозам жители Северной столицы могут готовиться после Нового года. Синоптик добавил, что по своему характеру зима будет напоминать прошлогоднюю.

Колесов также напомнил, что за минувший месяц в Петербурге выпал 151% ежемесячной нормы осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как будут убирать снег в Петербурге этой зимой. План по уборке составили на основе прошлогоднего.