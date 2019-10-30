В Смольном рассказали, как будут убирать снег этой зимой

В Смольном рассказали, как будут убирать снег этой зимой
Особое внимание уделят уборке крыш. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сотрудники Жилищного комитета проанализировали прошлые годы и составили новый план по уборке снега.

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что в комитете внимательно отнеслись к проблем, с которыми сталкивался город при уборке снега в предыдущие годы, и учли недовольства горожан. Поэтому в новом плане уборок особое внимание уделили очистке кровель, удалению наледи и уборке внутриквартальных территорий и тротуаров.

Также Борщев заверил, что Жилищный комитет полностью готов к новому сезону, а город будет содержаться «на должном уровне».

Предстоящей зимой в Санкт-Петербурге очистят от снега 13,5 тыс. крыш, 5,5 тыс. из них входят в категорию особо опасных. В уборке примут участи 500 штатных рабочих. В период сильных снегопадов планируется привлечь более 800 человек для ухода за крышами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что консульства и посольства Израиля по всему миру временно прекратили работу.

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