У метро «Парк Победы» произошло возгорание в «Доме со шпилем»

Видео с места происшествия появилось в Сети. Фото: vk.com/spb_today

Видео с места происшествия появилось в Сети. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло возгорание в апартаментах. В Сети появились кадры с места происшествия.

Все произошло сегодня, 4 ноября, у станции метро «Парк Победы». На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как из здания валит серый дым.

«2 машины пожарных и одна МЧС уже приехали», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Информация о причинах и обстоятельствах возгорания не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что житель Петербурга украл у собственной матери бытовую технику стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчине назначена подписка о невыезде.