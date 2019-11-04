У метро «Парк Победы» произошло возгорание в «Доме со шпилем»

В Московском районе Петербурга произошло возгорание в апартаментах. В Сети появились кадры с места происшествия.
Все произошло сегодня, 4 ноября, у станции метро «Парк Победы». На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как из здания валит серый дым.
«2 машины пожарных и одна МЧС уже приехали», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».
Информация о причинах и обстоятельствах возгорания не приводится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что житель Петербурга украл у собственной матери бытовую технику стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчине назначена подписка о невыезде.