В пожарах на Маршала Блюхера и Малой Посадской погибли три человека

В двух пожарах погибли три человека. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В двух пожарах погибли три человека. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Три человека стали жертвами пожаров в Петербурге 4 ноября. В огне погибли двое мужчин и одна женщина.

Утром 4 ноября в сгоревшей квартире на проспекте Маршала Блюхера, 57, корпус 1 обнаружили тело мужчины, рассказали gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу. Причины смерти не уточняются.

В квартире загорелась одна из комнат площадью 18 кв. метров. Огонь уничтожил обстановку на всей площади.

Сообщение о пожаре поступило в 4:46 утра, в 5:10 открытое горение было ликвидировано. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Еще два человека погибли на Малой Посадской 17. Мужчина и женщина находились в трехкомнатной квартире, когда начался пожар. Огонь охватил обстановку на площади 10 кв. метров. На месте происшествия работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в городе Волхов. Возграние произошло в парной на улице Маяковского.