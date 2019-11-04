Пожарные тушили парную в Волхове

Пожарные тушили парную в Волхове
Пожар тушили восемь спасателей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В городе Волхов в Ленобласти пожарные тушили полыхающую парную. Все случилось накануне, 3 ноября, на улице Маяковского.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 21:50. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух единицах специальной техники. Помещение полыхало на площади 24 квадратных метров.

Как сообщили в Гласном управлении МЧС РФ по области, потушить пламя удалось примерно за полчаса, к 22:25 огонь был полностью ликвидирован.

Сведения о возможных пострадавших выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одной из квартир жилого дома в Северной столице. В ней полыхала обстановка.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар пожарные
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