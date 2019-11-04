Спасатели потушили квартиру на Малой Посадской

Спасатели потушили квартиру на Малой Посадской
Пожарные потушили огонь за полчаса. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петроградском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома.

Возгорание случилось в доме №17 на Малой Посадской. Соответствующий сигнал поступил на пульт управления сегодня, 4 ноября, в 1:49. На площади 10 квадратных метров полыхала обстановка.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к тушению огня были привлечены 15 спасателей и три спецмашины. Пламя полностью ликвидировали к 2:21.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с двумя легковыми автомобилями. Они столкнулись около станции метро «Лесная».

ГУ МЧС России по Петербургу квартира пожар
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Спасатели потушили квартиру на Малой Посадской