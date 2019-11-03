Два Volkswagen столкнулись напротив станции метро «Лесная»

Поздним вечером 3 ноября напротив станции метро «Лесная» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей марки Volkswagen.

По словам очевидцев, ДТП произошло в крайнем левом ряду «в сторону проспекта Энергетиков».

«Поцеловались напротив метро Лесная крайний левый ряд в сторону Энергетиков, Два Фольсвагена. Такси серии Поло», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Как рассказали очевидцы, один из автомобилей принадлежит автопарку такси «Яндекс». Судя по фотографиям, которые опубликовали свидетели ДТП, это действительно так.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».