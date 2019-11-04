Диетологи назвали простые способы похудения без спорта

Диетологи назвали простые способы похудения без спорта
Диетологи дали рекомендации людям, которые хотят похудеть. Фото: Pixabay

Диетологи рассказали, как можно сбросить лишний вес, если у человека нет возможности регулярно заниматься спортом. Специалисты составили соответствующий список рекомендаций.

По словам диетологов, в первую очередь стоит добавить в ежедневный рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Необходимо постепенно отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.

Как сообщает Food News, врачи также рекомендуют попробовать интервальный режим питания, при которым есть можно будет только в назначенное время.

Кроме того, важно сократить количество стресса в своей жизни, помочь в этом могут медитации, пешие прогулки и общение с родными и друзьями. Значительное влияние на организм также оказывают здоровый сон и обычная физическая активность – прогулки, уборка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продуктах, которые не дают организму худеть.

диетолог похудение рекомендации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко поздравил друзей с Днем народного единства пословицей
Рецидивиста задержали за изнасиловании юной девушки в Сланцах
Дриусси оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА
Иномарки не смогли разъехаться на Среднем проспекте В. О.
Аноним сообщил о бомбе в центре йоги на Ушинского
Очаг пожара в доме Виктора Цоя на Бассейной нашли в ресторане Che-Dor
Диетологи назвали простые способы похудения без спорта
В пожарах на Маршала Блюхера и Малой Посадской погибли три человека