Диетологи назвали простые способы похудения без спорта

Диетологи рассказали, как можно сбросить лишний вес, если у человека нет возможности регулярно заниматься спортом. Специалисты составили соответствующий список рекомендаций.

По словам диетологов, в первую очередь стоит добавить в ежедневный рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Необходимо постепенно отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.

Как сообщает Food News, врачи также рекомендуют попробовать интервальный режим питания, при которым есть можно будет только в назначенное время.

Кроме того, важно сократить количество стресса в своей жизни, помочь в этом могут медитации, пешие прогулки и общение с родными и друзьями. Значительное влияние на организм также оказывают здоровый сон и обычная физическая активность – прогулки, уборка.

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