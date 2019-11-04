Очаг пожара в доме Виктора Цоя на Бассейной нашли в ресторане Che-Dor

Пожар в доме на углу Бассейной улицы и Московского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в доме на углу Бассейной улицы и Московского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

В доме на углу Московского проспекта и Бассейной улицы днем 4 ноября произошел пожар. Очаг возгорания обнаружили на кухне ресторана Che-Dor.

«Сгорела вытяжка на кухне и 10 кв. метров обстановки», — рассказали gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Персонал и посетители ресторана вышли на улицу до прибытия пожарных. Всего из помещения было эвакуировано десять человек. Никто в результате происшествия не пострадал.

К дому на Бассейной спасатели МЧС выехали в 13:19. Пожар локализован в 13:37.

Дом на углу Московского проспекта и Бассейной улице также известен как здание со шпилем. Один из самых известных жильцов дома — музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым у дома на углу Бассейной улицы и Московского проспекта.