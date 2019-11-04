Иномарки не смогли разъехаться на Среднем проспекте В. О.

На Васильевском острове произошло ДТП с двумя иномарками. Авария случилась в понедельник днем, 4 ноября, на перекрестке Среднего проспекта В. О. и 1-й линии Васильевского острова.

Со слов свидетелей в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем Volkswagen Tiguan, подбил Mitsubishi Lancer.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что у одной из машин в результате столкновения вмята боковая часть. На проезжей части имеются осколки от транспортов.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об огромной яме в асфальте, в которую угодила иномарка. Жертвой промоины стал легковой автомобиль марки Volkswagen.