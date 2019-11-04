В ДТП у деревни Зимитицы погиб один человек

Четыре человек пострадали и были госпитализированы в состоянии разной тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 4 ноября. Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 80 километре Таллинского шоссе – три автомобиля столкнулись недалеко от деревни Зимитицы. На место вызвали спасателей и врачей. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять пассажиров и водителей – без их помощи они не могли покинуть побитые машины.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель «Киа», который выехал на встречную полосу и спровоцировал инцидент. В результате он погиб, так и не дождавшись помощи медиков. Также травмы получили четыре человека, среди которых есть подростки. Их госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несовершеннолетний водитель сбил подростка в Ленобласти. Авария произошла на Шоссейной улице – ее участниками стали «Жигули» и 15-летний парень, переходивший дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем автомобиля сидел 17-летний молодой человек.