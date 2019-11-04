Рабочие, упавшие вместе с грузовым лифтом, находятся в тяжелом состоянии

За жизнь мужчин борются врачи.

Все случилось сегодня, 4 ноября. Обо всем рассказывают участники сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Инцидент произошел на проспекте Солидарности в роддоме номер 18. Двое мужчин ремонтировали шахту, находясь в грузовом лифте на уровне третьего этажа. По непонятной причине он рухнул – мужчины получили серьезные травмы. Они находились в состоянии шока, когда их передали врачам. Им на помощь прибыли спасатели, которые достали их из шахты. Медики доставили пострадавших в реанимацию, их состояние оценили как тяжелое.

Ранее в gazeta.sb.ru сообщалось, что мужчины и женщины ограбили и обесчестили петербурженку в лифте на Ленинском. Компания из четырех-пяти человек отобрала у неё 4 тыс. 300 рублей и золотое кольцо. После чего один из них надругался над петербурженкой.