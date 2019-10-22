Мужчины и женщины ограбили и обесчестили петербурженку в лифте на Ленинском

В парадной одного из домов по Ленинском проспекту петербурженка стала жертвой грабителей. Один из них совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина столкнулась с группой мужчин и женщин в лифте вечером 20 октября. Компания из четырех-пяти человек отобрала у неё 4 тыс. 300 рублей и золотое кольцо. После чего один из них надругался над петербурженкой.

По подозрению задержали 20-летнего петербуржца и 21-летнего жителя Красного села. Оба мужчины прежде привлекались к ответственности. В том числе, за кражу. Еще двое подозреваемых — девушки. Пятую женщину полиция разыскивает. Петербурженка не уверена в количестве нападавших. Изначально заявлялось о четырех людях, однако затем она вспомнила о пятой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девятиклассника подозревают в надругательстве над пятилетним мальчиком.