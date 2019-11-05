Эксперты рассказали об опасности недосыпа

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование о влиянии недосыпа на развитие серьезных заболеваний.
Как сообщает издание QUARTZ, научные сотрудники установили, что недостаток сна может спровоцировать заболевание иммунной и сердечно-сосудистой системы, а также развитие старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.
Ученые выяснили, что у регулярно недосыпающих людей происходит накопление белков амилоидов в мозгу, которые считаются одной из главных причин развития болезни Альцгеймера.
Специалисты добавили, что человеку требуется спать не менее семи часов в сутки. К этому необходимо относиться так же серьезно, как и к ведению здорового образа жизни, правильному питанию и отказу от вредных привычек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями.