Тела маленьких детей обнаружили в овраге в Приморском крае

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после обнаружения тел 3-летней девочки и 7-летнего мальчика в наполненном водой овраге.

Как сообщают в Следственном управлении СК по региону, тела малолетних детей обнаружили местные жители в затопленном овраге неподалеку от села Летно-Хавынское в Приморском крае. Дети числились пропавшими с вечера понедельника.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительной версии следствия, причиной смерти детей стало утопление.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

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