Тела маленьких детей обнаружили в овраге в Приморском крае

Тела маленьких детей обнаружили в овраге в Приморском крае
По предварительной версии, причиной смерти детей стало утопление. Фото: pixabay

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после обнаружения тел 3-летней девочки и 7-летнего мальчика в наполненном водой овраге.

Как сообщают в Следственном управлении СК по региону, тела малолетних детей обнаружили местные жители в затопленном овраге неподалеку от села Летно-Хавынское в Приморском крае. Дети числились пропавшими с вечера понедельника.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительной версии следствия, причиной смерти детей стало утопление.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную двойней женщину зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде. Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве беременной жительницы Нижнего Новгорода.

дети приморский край смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Составлен рейтинг самых жутких монстров в истории кино
Тела маленьких детей обнаружили в овраге в Приморском крае
При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тысяч кроликов
Беременную двойней женщину зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде
В Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра «Э» региона
ВАЗ врезался в дорожное ограждение на Суздальском проспекте
В Госдуме предложили ограничить разрешения на такси
Ученые нашли связь между верой в демонов и смертельными эпидемиями