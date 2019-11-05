В Ленинградском зоопарке школьников познакомили с профессией ветеринар

Юные жители Северной столицы смогли узнать много нового о профессии ветеринарного врача.

В дни осенних каникул для школьников прошли специальные занятия в Ленинградском зоопарке. В ходе интерактивного занятия «Ветврач в зоопарке» ветеринар зоопарка, а также пони и суриката помогли детям больше узнать о данной профессии.

На официальной страничке в Instagram работники заведения рассказали, как прошла встреча. Юным слушателям и их родителям рассказали, как проходит рабочий день сотрудников, об особенностях лечения диких животных, от чего зависит их здоровье, а также о чипировании.

Обо всех особенностях профессии детям рассказала ветеринарный главврач зоопарка Елена Викторовна Сысоева, а помогали ей сотрудники ветеринарного отдела, а также суриката Бусинка и пони Сандал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новой публикации Ленинградского зоопарка в соцсети Instagram. На страничке опубликовано видео с резвящейся в воде медведицей.