Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана отдыхает в бассейне

Ленинградский зоопарк опубликовал новое видео с белой медведицей Хаарчааной. На ролике хищница играет и плавает в бассейне.

«Осенние каникулы Хаарчааны», — рассказали в instagram зоопарка.

В профиле выложили два коротких ролика. На одном Хаарчаана резвится с игрушкой, кидает её в бассейн и ныряет следом. На другом медведица плещится в воде, уходит на дно и всплывает на поверхность. Плавать Хаарчана, судя по кадрам. предпочитает на спине.

«Видео с Хаарчааной мы записываем почти каждый день, она много играет и плавает в бассейне», — отметили в Ленинградском зоопарке.

Медведица Хаарчаана родилась 30 ноября 2016 года в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. В Петербург она перебралась спустя год, в Ленинградском зоопарке медведица воссоединилась со своей бабушкой Усладой. Летом 2019 года Хаарчаана переехала в новый вольер с большим бассейном.