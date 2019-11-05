Клявер прокомментировал состояние своей дочери

Экс-лидер группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о состоянии своей 14-летней дочери Эвелин.

Певец сделал репост публикации, которую ранее на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала мать подростка экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна.

Клявер написал, что в настоящее время с его дочерью все хорошо. Он также выразил слова благодарности за поддержку и понимание, при этом ограничив запись от комментариев пользователей.

Напомним, что несколько дней назад его дочь угодила в критическом состоянии в больницу. Она уже много лет страдает астмой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии друга Фадеева. Он заявил о виновных в его сердечном приступе.