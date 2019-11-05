Домушник вынес из квартиры петербуржца 530 тысяч

Домушник вынес из квартиры петербуржца 530 тысяч
Полицейские разыскивают злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга злоумышленник вынес из квартиры ювелирные изделия и денежные средства. Все произошло в одной из квартир дома №4 по набережной реки Оккервиль.

В отдел полиции обратился 36-летний мужчина. С его слов, неизвестный, путем отжатия стеклопакета, проник в помещение, после чего похитил украшения и 530 тыс. рублей. Сумма общего ущерба составила 697 тыс. рублей. Он также добавил, что кража произошла с 1 по 4 ноября.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании похитителя мобильных телефонов. Жертвой злоумышленника стал житель Зеленогорска.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск
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