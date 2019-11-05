В Зеленогорске задержали похитителя телефонов

В Зеленогорске задержали похитителя телефонов
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Северной столицы сотрудники правопорядка задержали похитителя мобильных телефонов.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, в Зеленогорске. В отдел полиции обратился 44-летний житель. Со слов заявителя, у дома №25 по проспекту Ленина неизвестный, применив физическую силу, похитил у него мобильник и скрылся. Гаджет владелец оценил в 25 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали и изобличили в совершении преступления 37-летнего безработного гражданина. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины, который угнал автомобиль.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зеленогорск новости спб
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