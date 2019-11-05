В Новом Девяткино задержан мужчина, угнавший автомобиль в Москве

В Новом Девяткино задержан мужчина, угнавший автомобиль в Москве
Водителя задержали. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, пытавшегося скрыться на иномарке, находящейся в федеральном розыске.

Как сообщили в главке МВД по региону, на улице Руставели в Петербурге водитель автомобиля Ford Explorer, отказался останавливаться по требованию инспектора и попытался скрыться. Правоохранители гнались за ним до Капральской улицы в поселке Новое Девяткино, где им удалось остановить нарушителя.

Сверка vin номера показала, что эта иномарка числится в федеральном розыске — ее угнали в Москве в конце октября. 38-летний водитель был задержан. Двоих пассажиров, находящихся в салоне, поймать не удалось — они скрылись в неизвестном направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неправильная парковка привела к поножовщине в Невском районе.

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