Проспект Стачек стоит в пробке из-за массового ДТП

Проспект Стачек стоит в пробке из-за массового ДТП
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Утром во вторник на проспекте Стачек в Кировском районе произошло столкновение пяти или шести автомобилей. Водители объезжают аварию по тротуару.

Как сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте», дорожное происшествие с участием нескольких машин произошло на проспекте Стачек, после улицы Трефолева. По словам пользователей, части автомобилей разлетелись по всей проезжей части.

«На Стачек после Трефолева ад, 5 или 6 машин, в сторону Кировского (завода) объезд по тротуару», — написал автор публикации.

Очевидец рассказал, что все автомобили-участники аварии разбили бамперы. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВАЗ врезался в дорожное ограждение на Суздальском проспекте.

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Проспект Стачек стоит в пробке из-за массового ДТП