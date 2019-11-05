ВАЗ врезался в дорожное ограждение на Суздальском проспекте

Отечественный автомобиль ВАЗ влетел в «отбойник» на Суздальском проспекте в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно утром во вторник, 5 ноября.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автомобиль, в котором находилась компания молодых людей, влетел в дорожное ограждение на Суздальском проспекте, рядом с пересечением с проспектом Энгельса.

Судя по фотографиям, опубликованным петербуржцами, в результате аварии отечественной машине сильно досталось — у ВАЗа оказались помяты капот и бампер. На месте уже работают экстренные службы.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате дорожного происшествия. Также остаются неизвестными причины столкновения авто и отбойника.

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