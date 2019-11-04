В жестком ДТП на Маршала Жукова пострадали три человека

Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 4 ноября. Обо всем сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Кировском районе на перекрестке проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова. Участниками ДТП стали грузовой «Скания» и «БМВ». По предварительным данным, водитель первой машины поворачивал налево, когда случилось столкновение. В результате травмы получили три человека – водитель и пассажиры «БМВ». Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП у деревни Зимитицы погиб один человек. Четыре человек пострадали и были госпитализированы в состоянии разной тяжести. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель «Киа», который выехал на встречную полосу и спровоцировал инцидент.