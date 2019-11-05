В Петербурге задержали злоумышленника, орудовавшего в ВУЗе и общежитии города

В Петербурге задержали злоумышленника, орудовавшего в ВУЗе и общежитии города
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе сотрудники правопорядка задержали злоумышленника, который орудовал в одном из вузов Петербурга.

Сообщения в полицию Адмиралтейского района начали поступать 28 мая. Первой жертвой злоумышленника стал 23-летний студент, проживающий в общежитии по набережной реки Фонтанки. Молодой человек заявил о пропаже ноутбука стоимостью 35 тыс. рублей.

На следующий день о хищении мобильного телефона заявил другой студент. Гаджет за 9 тыс. рублей украли также в общежитии. 5 сентября злоумышленник похитил кошелек у преподавателя. 33-летний гражданин иностранного государства лишился 30 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по фактам кражи были возбуждены уголовные дела. В воскресенье, 3 ноября, в ходе розыска правоохранителям удалось задержать подозреваемого в преступлениях. Им оказался 38-летний безработный мужчина, который дал признательные показания.

Оказалось, что задержанный проникал в учреждение, воспользовавшись невнимательностью охраны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который вынес из магазина спортивную ожежду.

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