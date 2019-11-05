Мужчина набрал спортивной одежды на 6 тысяч и выбежал из магазина в Луге

В Лужском районе Ленобласти сотрудники правопорядка по горячим следам раскрыли магазинную кражу.

Накануне, 4 ноября, в одном из магазинов на проспекте Кирова в городе Луга сработала сигнализация. Около 16 часов в помещение зашел мужчина, который намеревался вынести оттуда две спортивные куртки и спортивные брюки. Платить за обновки гражданин не собирался. Охранник пытался задержать злоумышленника, однако тот сдаваться не стал. Он ударил сотрудника и скрылся с одеждой на 6 тыс. 100 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ходе розыска полицейским удалось задержать подозреваемого. 20-летнего гражданина остановили у дома 132 по улице Дмитриева.

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