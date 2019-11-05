Полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кузбассе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергей Лаврентьева. Об этом сообщает СК России.

По данным следователей, в Кемеровской области задержали 35- и 49-летнего жителей города Белово, подозреваемых в убийстве Лаврентьева. Согласно версии следствия, один из подозреваемых исполнял роль водителя и ждал в автомобиле, пока двое совершали преступление на территории дома.

Основная версия убийства на данный момент — разбойное нападение. Правоохранители проверят подозреваемых на причастность к другим преступлениям.

Третий подозреваемый был убит самим Лаврентьевым. Его личность быстро установили — им оказался руководитель Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности убийства экс-мэра Киселевска.