Полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

Полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска
Сергей Лаврентьев. Фото: администрация Кемеровской области

В Кузбассе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергей Лаврентьева. Об этом сообщает СК России.

По данным следователей, в Кемеровской области задержали 35- и 49-летнего жителей города Белово, подозреваемых в убийстве Лаврентьева. Согласно версии следствия, один из подозреваемых исполнял роль водителя и ждал в автомобиле, пока двое совершали преступление на территории дома.

Основная версия убийства на данный момент — разбойное нападение. Правоохранители проверят подозреваемых на причастность к другим преступлениям.

Третий подозреваемый был убит самим Лаврентьевым. Его личность быстро установили — им оказался руководитель Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности убийства экс-мэра Киселевска.

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