Появились подробности убийства экс-мэра Киселевска

В селе Верх-Чумуш Кемеровской области вечером 31 октября неизвестные убили бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева.

Убийство произошло на приусадебном участке экс-мэра. На Лаврентьева напали два человека.

Рядом с убитым нашли тело еще одного мужчины: кто он, не известно, предположительно его застрелил сам мэр, обороняясь. Второй нападавший с места преступления скрылся.

Как полагает следствие, жена Лаврентьева заметила возле дома силуэты двоих неизвестных и сказала об этом мужу. Он взял охотничье ружье и вышел на улицу. Затем женщина услышала выстрелы.

Источники местного портала VSE42 в правоохранительных органах утверждают, что на месте убийства нашли множество гильз от пистолета-пулемета «Кедр». Это оружие обычно используется сотрудниками силовых структур, в том числе МВД, ФСКН, вневедомственной охраны. Тот же портал утверждает, что одной из причин убийства экс-мэра могли быть его бизнес-интересы.

Сергей Лаврентьев занимал пост мэра Киселевска 16 лет. В ноябре прошлого года он ушел в отставку.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-мэра Киселевска убили в перестрелке.