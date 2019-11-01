Экс-мэра Киселевска убили в перестрелке

Экс-мэра Киселевска убили в перестрелке
Сергей Лаврентьев. Фото: администрация Кемеровской области

Вечером 31 октября был застрелен бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев. Его тело было найдено во дворе собственного дома. Лаврентьеву удалось убить одного из нападавших.

Как сообщили в региональном СКР, жена экс-мэра заметила, что вокруг дома ходят двое людей с фонариками и сообщила об этом супругу. Лаврентьев вышел из дома, прихватив с собой ружье. Женщина, находясь дома, услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, вышла во двор где обнаружила два тела: одно принадлежало ее супругу, а неподалеку лежал неизвестный мужчина. У обоих были огнестрельные ранения.

По предварительной версии СК, инцидент можно расценивать как попытку разбойного нападения. Сейчас правоохранители устанавливают личность убитого злоумышленника, на вид ему около 40 лет.

Сергей Лаврентьев занимал пост мэра Киселевска в течение 15 лет. Он ушел с должности по собственному желанию в конце прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальника УВД подозревают в подготовке убийства жены брата.

бывший мэр киселевск кузбасс перестрелка убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пройдет фестиваль «Чудо света»
Россиян могут освободить от оплаты некачественных услуг ЖКХ
На улице Салова горит автосервис, площадь пожара 400 кв. м
Мигрант из Таджикистана изнасиловал свою падчерицу в Ленобласти
Дорожные службы хотят оспорить причастность к «снежному картелю» в суде
Петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича
Экс-мэра Киселевска убили в перестрелке
Стало известно, какие мировые достопримечательности находятся под угрозой ...