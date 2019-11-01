Экс-мэра Киселевска убили в перестрелке

Вечером 31 октября был застрелен бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев. Его тело было найдено во дворе собственного дома. Лаврентьеву удалось убить одного из нападавших.

Как сообщили в региональном СКР, жена экс-мэра заметила, что вокруг дома ходят двое людей с фонариками и сообщила об этом супругу. Лаврентьев вышел из дома, прихватив с собой ружье. Женщина, находясь дома, услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, вышла во двор где обнаружила два тела: одно принадлежало ее супругу, а неподалеку лежал неизвестный мужчина. У обоих были огнестрельные ранения.

По предварительной версии СК, инцидент можно расценивать как попытку разбойного нападения. Сейчас правоохранители устанавливают личность убитого злоумышленника, на вид ему около 40 лет.

Сергей Лаврентьев занимал пост мэра Киселевска в течение 15 лет. Он ушел с должности по собственному желанию в конце прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальника УВД подозревают в подготовке убийства жены брата.