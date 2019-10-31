Экс-начальника УВД подозревают в подготовке убийства жены брата

Экс-начальника УВД подозревают в подготовке убийства жены брата
Фото: Pixabay.com

Он хотел завладеть долей коммерческих фирм после ее смерти.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает пресс-служба следственного управления РФ по СКФО. В подготовке убийства обвиняют Александра Туривненко, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. Он хотел убить жену собственного брата из корыстных целей – чтобы завладеть долей коммерческих фирм, перешедших по наследству его племяннику. Чтобы убить женщину, Туривенко нанял знакомого, которому предложил один миллион рублей.

После этого мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которым рассказал о сделке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам колонии за убийство и хранение наркотиков. Фадеев вину признал частично и утверждал, что хранил наркотические вещества для себя, без цели сбыта.

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