Суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам колонии за убийство и хранение наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Виктора Фадеева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он обвиняется в убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, а также покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере.

Фадеев вину признал частично и утверждал, что хранил наркотические вещества для себя, без цели сбыта, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Автомобиль фигурант потом продал, так как нуждался в деньгах.

Суд установил, что обвиняемый за вознаграждение в виде автомобиля марки Honda Civic, 26 апреля прошлого года на Пражской улице застрелил местного жителя. Кроме того, в морозильной камере у него нашли амфетамин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 28-летнего мужчины, тело которого с явными признаками насильственной смерти было обнаружено на лестничной площадке одного из многоквартирных жилых домов в городе Волосово.