ВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

В Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга построят газохимический комплекс по производству полиэтилена. О кредите на первый этап строительства договорились ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс».

Суммарная мощность промышленного комплекса составит до 3 млн тонн полиэтилена в год. Проект рассчитан на шесть лет — с 2019 по 2024 год, пишет РБК со ссылкой на сообщение ВЭБ.

Размер кредита не уточняется. Однако известно, что деньги будут направлены на расходы по подготовке предпроектных документов, авансовые платежи по лицензионным соглашениям и договорам подряда, включая оборудование с длительным циклом изготовления.

За строительство комплекса возьмется «Газпром» совместно с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей Артему Оболенскому — бывшему партнеру Аркадия Ротенберга. Дочкой компании является ООО «Балтийский химический комплекс».

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