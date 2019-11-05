Злоумышленник ворвался в магазин с пистолетом и похитил 12 тысяч в Петербурге

В Василеостровском районе Северной столицы сотрудники полиции задержали злоумышленника, похитившего из кассы магазина деньги.

О разбое в магазине на Большом проспекте Васильевского острова в отдел полиции сообщили 30 октября. Около 4 утра в помещение вошел неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Угрожая оружием 22-летнему кассиру, он взял из кассы почти 12 тыс. рублей и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Накануне, 4 ноября, правоохранителям удалось задержать и изобличить в совершении преступления 24-летнего мужчину. Ему назначен арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ограблении в Гатчине. Жертвой злоумышленника стал слесарь.