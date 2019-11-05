В Петербурге упали цены на номера в отелях на 17%

Сейчас номер в петербургском отеле стоит в среднем 9,3 тысяч рублей. Фото: pixabay

Сейчас номер в петербургском отеле стоит в среднем 9,3 тысяч рублей. Фото: pixabay

За прошедшие месяцы 2019 года в российских отелях уменьшились цены на номера. В среднем цены упали почти на 20% до 5,6 тысяч рублей за сутки.

Как сообщают «Известия», ощутимее всего снизились цены на номера в двух столицах — Москве (-55%) и Петербурге (-17%). Сейчас номер в петербургском отеле стоит в среднем 9,3 тысяч рублей. Отельные цены также сильно снизились в Сочи — почти на 20%.

Эксперты связывают это с завышением цен на время Чемпионата мира по футболу, а также строительством новых отелей перед мундиалем в России, что отразилось на конкуренции отельеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели в жилых домах закрыли, но жалоб меньше не стало. Только жители Центрального района с начала октября написали 3,5 тысячи жалоб на незакрытые хостелы, утверждают чиновники из администрации района.