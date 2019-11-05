Компания Facebook сменила фирменный логотип

Корпорация Facebook, в состав которой, помимо одноименных социальной сети и мессенджера, входят WhatsApp и Instagram, обновила логотип.
Маркетинговый директор компании Антонио Лучио объяснил перемены необходимостью провести черту между всем известным приложением и непосредственно организацией. Новый логотип представляет собой заглавные буквы на белом фоне, написанные шрифтом, разработанным специально для Facebook. Сообщение об обновлении появилось на официальной информационной странице корпорации.
Новый логотип компании появится в приписке на стартовых страницах принадлежащих ей продуктов. Отметим, что фирменный логотип социальной сети отличается размером букв: в названии используются лишь строчные.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Facebook заблокировал российские аккаунты, ориентированные на африканские страны.