Компания Facebook сменила фирменный логотип

Ежемесячное количество пользователей Facebook на сегодняшний день превышает 2,4 миллиарда человек. Фото: newsroom.fb.com

Ежемесячное количество пользователей Facebook на сегодняшний день превышает 2,4 миллиарда человек. Фото: newsroom.fb.com

Корпорация Facebook, в состав которой, помимо одноименных социальной сети и мессенджера, входят WhatsApp и Instagram, обновила логотип.

Маркетинговый директор компании Антонио Лучио объяснил перемены необходимостью провести черту между всем известным приложением и непосредственно организацией. Новый логотип представляет собой заглавные буквы на белом фоне, написанные шрифтом, разработанным специально для Facebook. Сообщение об обновлении появилось на официальной информационной странице корпорации.

Новый логотип компании появится в приписке на стартовых страницах принадлежащих ей продуктов. Отметим, что фирменный логотип социальной сети отличается размером букв: в названии используются лишь строчные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Facebook заблокировал российские аккаунты, ориентированные на африканские страны.