Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на страны Африки

В Москве считают, что «это не делает чести социальной сети», так как на лицо нарушение принципов о свободе распространении информации.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова. Он заявил, что удаление российских аккаунтов, ориентированные на страны Африки, довольно странный поступок. Морозов убежден, что Facebook в данной ситуации неправа. Также политик поделился мнением, почему так происходит – он убежден, что американцы таким образом пытаются контролировать мировую медиасферу. Они недовольны тем, что Россия налаживает отношения с Африкой – этот континент является важным с точки зрения влияния на мировую политику, напомнил Морозов.

Напоминаем, что в общей сложности удалили 35 аккаунтов, 53 страницы и семь групп. Также пострадали аккаунты в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему странам Африки простили долги.