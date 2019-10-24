Песков объяснил, почему странам Африке простили долги

Многие россияне отнеслись к такому щедрому поступку скептически – они считают, что лучше бы эти деньги все-таки вернулись в бюджет.

Об этом стало известно 24 октября. Ситуацию с долгами стран Африки разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что страны хотят сотрудничать и реализовывать совместные проекты, но это невозможно, пока есть задолженности. Забывая о 20 миллиардах долларов, Москва открывает дорогу для работы компаний на континенте.

Песков заверил, что надеяться на погашение такого долга не приходилось, зато теперь «расчистилось целое поле». Теперь Россия сможет заработать – это принесет больше пользы, уверен представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что саммит «Россия-Африка» стал одним из самых дорогих. На его проведение потратили 4,5 миллиарда рублей. Таких вложений в мероприятие почти никогда не делали.