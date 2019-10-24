Саммит «Россия-Африка» стал одним из самых дорогих

На его проведение потратили 4,5 миллиарда рублей. Таких вложений в мероприятие почти никогда не делали.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Саммит «Россия-Африка» можно с уверенностью назвать одним из самых дорогих за последние десять лет. Организацией мероприятия занимался фонд «Росконгресс».

Дороже обошелся разве что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2017 году – тогда на все потратили почти 4,9 миллиардов рублей. Тогда, правда, было куда больше людей, да и фестиваль длился дольше.

Напоминаем, что в рамках саммита президент России Владимир Путин заявил, что прощает ряду африканских стран долг в размере 20 миллиардов рублей. Также между странами заключили более 50 соглашений на сумму 800 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите G7.