Гендиректор «мусорной» госкомпании рассказал, сколько получает

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО), куратор мусорной реформы Денис Буцаев рассказал, что в месяц получает немногим меньше миллиона рублей.

Зарплата топ-менеджера «мусорной» госкомпании составляет 950 тысяч рублей в месяц, учитывая все надбавки. Денис Буцаев занимает этот пост с апреля текущего года. Как рассказал РБК куратор мусорной реформы, его официальный оклад составляет 510 тысяч рублей, оставшаяся сумма формируется за счет различных бонусов.

Отметим, что указ о создании РЭО президент РФ Владимир Путин подписал в январе 2019 года. Организация контролирует работу всех региональных операторов, занимающихся вывозом отходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вывоз мусора в России не оплачивают 70% компаний. Кроме того, 20-35% физических лиц также не оплачивают вывоз отходов.