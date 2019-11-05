После падения лифта на Солидарности возбудили уголовное дело

После падения лифта на Солидарности возбудили уголовное дело
Мужчин вытащили из лифта в тяжелом состоянии. Фото: unsplash.com

В Невском районе Северной столицы выясняются обстоятельства падения лифта при проведении строительных работ. В кабине находились двое рабочих.

ЧП произошло накануне, 4 ноября, в одном из зданий на проспекте Солидарности. Во время обследования оборудования оборвался трос, в результате чего лифт резко сорвался вниз.

Как сообщили в ГСУ СК по городу, работникам был причинен тяжкий вред здоровью. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии.

По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что двое мужчин ремонтировали шахту, когда произошло ЧП. Со слов очевидцев, они находились в грузовом лифте на уровне третьего этажа.

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