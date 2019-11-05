Россияне смогут вернуть 13% за занятия фитнесом

Россияне смогут вернуть 13% за занятия фитнесом
В Госдуме положительно отнеслись к "дополнительной мотивации для активного занятия физической культурой". Фото: pixabay.com

В Государственной думе рассматривают возможность введения налогового вычета на услуги фитнес-клубов летом следующего года.

Такое предложение обусловлено стремлением к повышению мотивации в занятиях спортом среди жителей России. Новость о разработке законопроекта озвучил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам, на рассмотрение депутатов проект вынесут в декабре 2019 года.

По предварительной информации, у россиян появится возможность вернуть часть денежных средств, потраченных на абонементы в фитнес-клубы. Отмечается, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Ленинградской области появится пять спортивных площадок. На их создание из областного бюджета выделят 57 миллионов рублей.

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Россияне смогут вернуть 13% за занятия фитнесом
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