Петербуржца осудили за мошенничество со страховками дорогих иномарок

Преступнику также придется выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Преступнику также придется выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Евгений Зубков предлагал своим соучастникам после оформления страхового полиса переправлять дорогостоящие иномарки за границу для продажи, чтобы обманным путем получить страховые выплаты.

Во вторник, 5 октября, суд Петербурга вынес обвинительный приговор мошеннику, который привлек к противозаконной деятельности еще двоих граждан. Евгений Зубков обратился к владелице BMW 2018 года выпуска, уговорив её на продажу автомобиля за границу. Преступники планировали получить страховую выплату за иномарку, стоимостью более 3,5 миллионов рублей. Однако сотрудники страховой службы пресекли нарушение, и сообщница Зубкова получила условный срок.

Впоследствии мошенник вновь решился на аферу, подговорив неизвестного следствию участника преступления таким же образом реализовать BMW X5, принадлежащий уже самому Зубкову. К счастью, и в этом случае страховщики выявили мошеннические действия.

Злоумышленник приговорен к 5 годам условного срока.

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