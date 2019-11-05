СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Мужчина искал "нужную" дверь. Фото: СК РФ кадр из видео на YouTube

Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения из детского сада в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик. Кадры появились на YouTube-канале ведомства.

Трагический инцидент произошел 31 октября. На ролике видно, как мужчина входит в здание, поднимается на второй этаж, ходит по коридору, рассматривая двери. Затем, найдя «нужную», он заходит в нее.

На видео также зафиксирован момент, когда мужчину выводят из здания стражи порядка.

Предполагаемый убийца ребенка признал вину. Охранник и обвиняемый в совершении преступления арестованы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что смертельное ранение ребенку нанес 36-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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