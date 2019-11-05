В Шлиссельбурге вор вынес из квартиры врача технику и 350 тысяч

В Кировском районе Ленинградской области злоумышленник пробрался в квартиру 67-летнего врача и похитил оттуда крупную сумму наличных и два планшета.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сам потерпевший, в понедельник, 4 ноября. Пожилой медик ненадолго отлучился из своей квартиры, расположенной на первом этаже одного из домов по Никольской улице города Шлиссельбурга. Злоумышленник, вероятно, поджидал момент, поскольку после ухода пострадавшего, взломал стеклопакет и пробрался в квартиру.

Преступник похитил два планшета Samsung и 350 тысяч рублей. Общую сумму ущерба врач оценил в 395 тысяч рублей.

Полиция разыскивает похитителя.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вооруженный злоумышленник ограбил магазин в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на 12 тысяч рублей.