С начала ноября в Петербурге произошло 1200 дорожных аварий

ДТП от 3 ноября в Ленинградской области. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

ДТП от 3 ноября в Ленинградской области. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

С 1 по 4 ноября на дорогах Петербурга произошло 1 тыс. 239 ДТП. В полсотни из них есть пострадавшие.

Всего травмы получили 60 человек, двое из них — дети. Смертельными аварии стали для трех человек, в том числе одного ребенка, рассказали в Управлении ГИБДД по городу и Ленобласти.

В Ленинградской области с начала ноября зарегистрировано 288 дорожных аварий. В тридцати из них пострадали люди. Количество травмированных достигло 38, семь из них — дети. Погибло в ДТП за ноябрьские выходные четыре человека.

Так, в Волховском районе Ленобласти в кювет 1 ноября съехал и ВАЗ-2115. Водитель не справился с управлением на 168 километре трассы «Кола» недалеко от деревни Манихино. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Суздальском проспекте. Автомобиль влетел в дорожное ограждение в ночь на 5 ноября.