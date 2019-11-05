Путин: русскому языку объявили войну «пещерные русофобы»

По мнению Владимира Путина, против русского языка выступают "пещерные русофобы и маргиналы". Фото: http://kremlin.ru/

По мнению Владимира Путина, против русского языка выступают "пещерные русофобы и маргиналы". Фото: http://kremlin.ru/

На заседании Совета по русскому языку президент Владимир Путин заявил, что в ряде стран война русскому языку стала государственной политикой.

По мнению лидера России, в разжигании вражды к русскому языку активно участвуют разного рода агрессивные националисты. Более того, отметил президент, в некоторых странах русофобия приобретает характер официальной государственной политики.

Путин подчеркнул, что, вне зависимости от того, в какую форму облачена борьба против русского языка, необходимо помнить, что за ней скрывается «прямое нарушение прав человека» на родную речь и историческую память.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Риге состоялся митинг против закрытия русскоязычных школ. На защиту образования на русском языке вышли пять тысяч жителей латвийской столицы.