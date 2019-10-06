В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

На акции в защиту русскоязычного образования, прошедшем в столице Латвии в субботу, 5 октября, собралось примерно пять тысяч человек.

Прошлой весной, 22 марта 2018 года, латвийским правительством было принято решение о переходе на обучение на государственном, латышском языке во всех средних школах нацменьшинств. На данный момент процесс перехода в самом разгаре — он должен завершиться к 1 сентября 2021 года.

Возмущенные этим постановлением русские жители Латвии собрались на акцию протеста против «этногеноцида«. Участники акции начали шествие на Ратушной площади и завершили митинг возле здания кабинета министров. По информации РИА Новости, люди вышли с плакатами, надписи на которых гласили: «Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии«, «Русским детям — образование на родном языке!» и многое другое.

Информации о задержанных в ходе шествия нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Украине сейчас проходят митинги против «формулы Штайнмайера».