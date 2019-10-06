В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
"Школьные реформы = этногеноцид?" - спрашивают русскоязычные жители Латвии. Фото: https://pixabay.com/

На акции в защиту русскоязычного образования, прошедшем в столице Латвии в субботу, 5 октября, собралось примерно пять тысяч человек.

Прошлой весной, 22 марта 2018 года, латвийским правительством было принято решение о переходе на обучение на государственном, латышском языке во всех средних школах нацменьшинств. На данный момент процесс перехода в самом разгареон должен завершиться к 1 сентября 2021 года.

Возмущенные этим постановлением русские жители Латвии собрались на акцию протеста против «этногеноцида«. Участники акции начали шествие на Ратушной площади и завершили митинг возле здания кабинета министров. По информации РИА Новости, люди вышли с плакатами, надписи на которых гласили: «Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии«, «Русским детямобразование на родном языкеи многое другое.

Информации о задержанных в ходе шествия нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Украине сейчас проходят митинги против «формулы Штайнмайера».

латвия митинг протест рига русскоязычное население
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургском метро за чтением газеты заметили панду
В ДТП на Витебском двое молодых людей получили тяжелые травмы
Соединенные Штаты обратились к Италии за помощь по «российскому делу»
Выявлены регионы России, где больше всего обналичивают деньги
В РПЦ пояснили, какие аборты — не грех
Apple бесплатно починит iPhone 6 и 6s Plus
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
Федор Бондарчук взял внучек на презентацию «Вторжения»